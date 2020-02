Punaises de lit : comment notre corps réagit-il aux piqûres ?

Les punaises de lit sont des insectes dont les piqûres provoquent notamment des démangeaisons, qui se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins. Alors qu'elles avaient pratiquement été éradiquées en France au milieu du XXe siècle, le ministère de la Ville et du Logement constate une recrudescence, à partir des chiffres remontés par les professionnels de l'extermination des parasites. Selon eux, 400.000 sites, dont non seulement des logements mais aussi des hôtels, ont été traités en 2018, dernière année de référence, soit presque un tiers de plus que l'année précédente. Le gouvernement a donc lancé une campagne d'information, avec un numéro (0.806.706.806) et un site (stop-punaises.gouv.fr) dédiés.

Si vous êtes régulièrement dévoré par ces petits insectes, il se peut que votre corps s’adapte et que les démangeaisons s’arrêtent. C’est ce qui s’est passé pour Jean-Michel Bérenger, à force de travailler en laboratoire en compagnie de punaises de lit. "À titre personnel, je me fais piquer régulièrement. Au début, cela me faisait des boutons et me grattait, mais maintenant, cela ne me fait plus rien. En réalité, j’ai développé des anticorps contre certaines protéines de la salive des punaises". Il s’est donc "auto-immunisé", mais cela n’est pas valable pour tout le monde. "Soit vous vous immunisez automatiquement, soit cela devient des réactions exacerbées", prévient-il.

S’il n’existe pas de solution miracle pour lutter contre la prolifération des punaises de lit chez soi, il n’y en a pas non plus pour soigner les piqûres. Le traitement va en effet être le même que pour toutes les autres morsures d’insectes. Pour calmer la réaction immunitaire des personnes démangées, des antihistaminiques vont alors être utilisés.