Faites-vous partie de ceux qui peuvent se faire vacciner en pharmacie ? Tout savoir sur la campagne anti-grippe lancée ce mardi

MALADIE - En France, la grippe touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes. Alors que la campagne de vaccination contre le virus s’ouvre ce mardi 15 octobre 2019, LCI fait le point sur ses nouveautés et vous dit tout savoir sur l’épidémie saisonnière et les moyens de s’en prémunir.

Chaque année, jusqu'à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe saisonnière dans l'Hexagone. Et pour s'en prémunir, plus de 12 millions de Français sont appelées à se faire vacciner gratuitement. La campagne 2019-2020 visant à protéger le maximum de personnes à risque démarre ce mardi 15 octobre pour s'achever le 31 janvier. Il faut dire que l'épidémie est chaque année meurtrière : l'an dernier, le bilan avait fait état de 9.000 morts, un nombre néanmoins inférieur à la surmortalité de 13.000 personne enregistrée lors de la saison précédente.

Etes-vous concerné par les recommandations de vaccination ? Comment reconnaître les symptômes de la grippe (et les distinguer d'un gros rhume) ? Comment mettre toutes les chances de son côté pour éviter la contagion ? Suivez le guide.

Vaccin : où, pour qui, etc. ?

Le vaccin contre la grippe saisonnière est remboursé à 100% par l’Assurance maladie pour les personnes à qui il est recommandé : les 65 ans et plus, les femmes enceintes, les adultes qui sont atteints de certaines maladies chroniques (diabète, mucoviscidose, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, etc.) ou qui souffrent d'obésité morbide, le personnel soignant, l’entourage des nourrissons, etc. Toutes ces personnes reçoivent directement une invitation à se faire vacciner dans leur boîte aux lettres. Elles peuvent ensuite retirer leur vaccin auprès de leur pharmacien en lui présentant le bon de prise en charge de l'Assurance maladie, avant d'aller se le faire injecter par un médecin, un infirmier ou une sage-femme. Les enfants peuvent aussi se faire vacciner dans un centre de Protection maternelle et infantile (PMI).

Et désormais aussi, directement à la pharmacie : c'est la grande nouveauté de cette année. Après avoir été expérimentée dans quatre régions, la possibilité que les personnes majeures ciblées par les recommandations se fassent vacciner dans les officines volontaires est désormais étendue à toute la France. Une extension qui ne concerne pas pour l'heure les personnes n'étant pas "à risques". Pour elles, le vaccin remboursé à 65% coûte une dizaine d'euros et il faut toujours se le faire injecter par un médecin, un infirmier ou une sage-femme.

Quand se faire vacciner ?

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarre ce mardi 15 octobre. Et mieux vaut s'y prendre au plus vite. En effet, le vaccin met 15 jours à être effectif. Si l’épidémie commence avant dans votre région, vous avez donc des risques de tomber malade entre-temps. Pour autant, il n’est pas inutile de le faire plus tard, si on ne l’a pas fait au début de la campagne. C’est d’ailleurs pour cette raison que l'Assurance maladie rembourse l'injection jusqu'au 31 janvier prochain.

Qu’est-ce que la grippe ?

La grippe saisonnière a une origine virale, elle appartient à la famille des virus Influenzae. Comme le détaille Ameli Santé, il existe trois souches de vaccin. Le type A est le plus dangereux car il peut engendrer une pandémie mondiale très meurtrière, ce qui survient 3 ou 4 fois par siècle. Le type B reste le plus fréquent responsable des épidémies et le type C cause des symptômes proches du rhume.

Quels sont les symptômes ?

La grippe se caractérise par plusieurs signes : une forte fièvre supérieure à 38 degrés, une importante fatigue, des courbatures, une toux sèche et des maux de tête. L’incubation est en moyenne de 48 heures, elle peut durer plusieurs jours, et la personne est alors hautement contagieuse. Les symptômes persistent généralement environ 4 jours jusqu'à une semaine. Si elle est généralement peu dangereuse pour les sujets jeunes et en bonne santé, la grippe l’est beaucoup plus pour les plus fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes, atteintes de maladies chroniques....Elle peut notamment engendrer de graves troubles respiratoires. L’état grippal, dont les symptômes sont proches de ceux de la grippe, est dû à d’autres virus respiratoires circulant en automne et en hiver. S’il affaiblit et peut durer plusieurs jours, il est sans gravité.

Comment éviter la contamination ?

La grippe est une maladie très contagieuse qui se transmet de différentes manières. Notamment par voie aérienne : inhalation de gouttelettes de salive dans l’air à la suite d’’éternuement, de toux, etc. ou par contact avec une personne malade. La contamination peut aussi se faire en touchant des objets souillés. Pour limiter le risque, il est recommandé de se laver régulièrement les mains, de porter un masque dès les premiers signes, d'aérer votre intérieur et surtout, de jeter vos mouchoirs jetables après utilisation. Attention, les personnes contaminées restent contagieuses jusqu’à 5 jours après le début des premiers symptômes, et même jusqu’à 7 jours lorsqu’il s’agit d’enfants.

La rédaction de LCI