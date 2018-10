Vaccination, symptômes, virus... Tout savoir sur la grippe

Et directement à la pharmacie ? C'est possible dans quatre régions. En 2017, une expérimentation de vaccination en officine avait en effet été lancée en Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et cette année, les Hauts-de-France et l'Occitanie sont également concernés par ce dispositif. A noter que l'expérimentation concernait jusqu'à présent toute la population pour qui le vaccin est recommandé, à l'exception des femmes enceintes et les personnes se faisant vacciner pour la première fois. Ces deux catégories de patients ont elles aussi accès à la vaccination en pharmacie cette année.