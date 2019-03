Tickets de caisse, biberons... Peut-on vraiment faire confiance au bisphénol S qui a remplacé le A ?

Du côté des mâles, les effets ne sont pas plus réjouissants. En 2017, une étude de l'université du Missouri portant sur les effets des bisphénols S, F et AF (tous trois considérés comme des alternatives plus saines) menée sur des poissons, des rongeurs et de petits vers appelés Caenorhabditis elegans affirmait que "les bisphénol alternatifs 'soi-disant' plus sûrs induisent en fait les mêmes perturbations endocriniennes chez les animaux que le BPA". L'exposition à ces substituts a en effet montré, lors de ces travaux, une augmentation des comportements anxiogènes et hyperactifs, ou encore des interactions sociales perturbées.





Quelques mois plus tard, une étude pakistanaise sur les bisphénols B, F et S appuyait ces conclusions après avoir étudié in vitro et in vivo les spermatozoïdes et le tissu testiculaire de rats exposés à ces substances. "Les résultats ne montrent pas seulement que ces substituts font preuve de propriétés antiandrogéniques (neutralisation des effets des hormones sexuelles mâles, ndlr.), mais aussi qu'ils causent un stress oxydatif entraînant des troubles de la fonction reproductive chez l'adulte", indiquaient ainsi les chercheurs.