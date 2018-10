Flux instinctif libre : mais comment font les femmes qui choisissent de vivre leurs règles sans protection hygiénique ?

Au-delà de cette conscience de leur corps que peuvent acquérir ces femmes, tout est aussi question, selon elles, de périnée. Lætitia, une autre youtubeuse, explique ainsi avoir la sensation de s'être habituée à retenir son flux menstruel. "Au début je devais faire un petit effort pour retenir mon sang et maintenant mon périnée arrive à le contenir tout seul jusqu’à ce que j’aille aux toilettes", se satisfait-elle. Des capacités similaires sont décrites par la blogueuse Natasha. "Quand je ne peux pas aller aux toilettes dans la minute où j’en ressens le besoin, je peux simplement retenir le sang, de la même manière qu’on peut retenir son urine. Cela me permet de tenir quelques minutes supplémentaires, voire bien plus. Il m’est arrivé d’avoir besoin d’aller aux toilettes alors que j’étais en train de faire des courses par exemple et j’ai alors pu me retenir plus d’une demi-heure sans difficulté", raconte-t-elle en précisant cependant que le but du free flow n'est absolument pas "de retenir son sang le plus longtemps possible".