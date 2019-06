Savez-vous que nous avalons des dizaines de milliers de particules plastiques chaque année ?

Le même jour que la parution de cette étude, d'autres travaux publiés par la fédération PlasticsEurope révèlent que la production de matières plastiques a encore bondi en 2018 à l’échelle mondiale, tirée par l’Asie et les États-Unis. 359 millions de tonnes ont été produites l'année passée, en hausse de 3,2%. Pour les auteurs canadiens, cette dépendance au plastique ne peut plus durer. "Nos recherches suggèrent que les microplastiques vont continuer à être présents dans la majorité - si ce n'est dans la totalité - des articles destinés à la consommation humaine", regrette, dans un communiqué de l'université de Victoria Kieran Cox, l'auteur principal de cette étude. "Nous devons réduire notre dépendance aux matières synthétiques et en modifier notre gestion pour changer notre relation au plastique."