De simples gouttes pourraient bientôt guérir la myopie

Pour se débarrasser de sa myopie, il est possible de se faire opérer. Bientôt, il ne suffira peut-être que de quelques gouttes oculaires, rapporte France Inter. Depuis plusieurs mois, une équipe de scientifiques israéliens réalise des essais prometteurs chez l’animal et compte prochainement procéder à un essai sur l’Homme.





La technique, imaginée par le docteur David Smadja, ophtalmologue au Shaare Zedek Medical Center de Jérusalem, s’opère en deux temps. Un laser doit tout d'abord faire dans l’œil de minuscules trous, de la taille d’une cellule, pour y tracer un motif optique. Il doit correspondre à la correction souhaitée. Les gouttes, versées dans un second temps dans l’œil, vont s'infiltrer dans ces trous. Composées de nanoparticules, elles permettent de modifier le trajet de la lumière dans l’œil et la conduire "là où on le souhaite pour une correction optimale".