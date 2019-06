Sclérose en plaques : la leçon de courage de l'actrice Selma Blair

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire auto-immune qui touche le système nerveux central. La myéline, gaine protectrice des fibres nerveuses, est attaquée, ce qui laisse place à des lésions appelées "plaques de démyélinisation". Selon la localisation et l'importance de ces plaques, les informations qui transitent par le système nerveux sont plus ou moins perturbées, ce qui entraîne des troubles moteurs et sensitifs, mais aussi des troubles de l’équilibre et visuels. La sclérose en plaques évolue le plus souvent par poussées, handicapant de plus en plus les personnes qui en sont atteintes. Certaines fois, les plaques peuvent cependant bénéficier d'un processus de remyélinisation, causant une récupération des poussées.





À l’heure actuelle, l’actrice ne parvient plus à articuler normalement ni à lever les bras au-dessus de sa tête, ce qui l’empêche de se coiffer, mais aussi de se maquiller correctement. Il y a quelques mois, elle avait ainsi publié sur son compte Instagram une vidéo dévoilant avec humour son nouveau rituel maquillage.