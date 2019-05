SEPT À HUIT LIFE - Le goût des Français pour le sport en salle

À chacun ses raisons et sa méthode. Alexandra, 20 ans, pratique du sport en salle en prévision de l'été. Pour Stéphanie, 38 ans et mère de quatre enfants, la salle de fitness est un lieu de socialisation où l'on se retrouve entre copines. Et Pierre, 66 ans, s'entraîne deux fois par semaine pour ne pas reprendre du poids. Comme six millions de Français, ils sont devenus accros au fitness.



