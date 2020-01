Sexualité, âge et risques pour la santé : les mécanismes de la ménopause explorés dans deux études

Autre étude, autres conclusions, sur la ménopause prématurée cette fois-ci. Si on sait déjà que ce phénomène, qui survient à l'âge de 40 ans ou moins, est liée à un certain nombre de problèmes médicaux qui surviennent plus tard dans la vie, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, il y a aujourd'hui peu d'informations sur l'existence d'un lien entre la ménopause naturelle et le développement de multiples problèmes médicaux - connu sous le nom de multimorbidité. Or, dans des travaux publiés ce lundi, des chercheurs australiens assurent que les femmes qui ont une ménopause précoce, à l'âge de 40 ans ou moins donc, ont trois fois plus de risques de développer des problèmes médicaux chroniques et multiples à la soixantaine que celles qui l'ont à 50 ou 51 ans.

L'étude, parue dans la revue Human Reproduction, a porté sur plus de 5.000 femmes australiennes, âgées de 45 à 50 ans en 1996 et suivies jusqu'en 2016. Lors de ces vingt années, 2,3% des femmes ont eu une ménopause prématurée et 55% ont développé une multimorbidité. Par comparaison avec les femmes ménopausées à 50-51 ans, celles qui l'ont été prématurément étaient deux fois plus susceptibles d'avoir une association de pathologies à l'âge de 60 ans et trois fois plus à partir de 60 ans. Et ce même après prise en compte d'autres facteurs pouvant affecter les résultats (le fait d'avoir ou non des enfants, le nombre d'enfants, l'éducation, le surpoids, le tabagisme, l'activité physique...). Des résultats qui ne montrent donc pas que la ménopause prématurée est la cause de la multimorbidité, mais qu'elle y est fortement associée.