Un implant pour se protéger du VIH pendant "au moins un an" pourrait bientôt être disponible

Selon le médecin en chef des labatoires Merck interviewé par le New York Times, Roy D. Baynes, il serait effectivement dix fois plus puissant que les autres médicaments prévenant du VIH. Il suffit donc de petites quantités pour qu'il soit efficace, ce qui réduit le risque d'effets secondaires. Contrairement à d'autres médicaments, le MK-8591 est absorbé par les tissus génitaux et anaux, point de départ de la plupart des infections. S'attaquant à une étape différente du processus d’infection, le médicament ne semble pas donner lieu à une résistance croisée avec d'autres médicaments contre le VIH. Ces points positifs encouragent désormais les chercheurs à mener d'autres études de plus large ampleur.