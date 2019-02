Dangers des casque audio et des écouteurs : comment protéger les oreilles de ses enfants ?

Il faut savoir que tous les bruits, à partir de 80 dB, peuvent provoquer une fatigue auditive, et ce d’autant plus rapidement si le son est fort. "Concrètement, cela se traduit par la sensation d’avoir les oreilles bouchées par du coton, ou par un bourdonnement. Il devient alors plus difficile de discriminer les sons et les voix, lorsqu’il y a du bruit autour", explique le médecin.





D’après les données de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), il faut 8 heures d’exposition à 80 décibels (dB) pour détériorer l’audition, mais seulement 1 heure à 89 dB, et quelques minutes à 100 dB. Un baladeur dont le volume est poussé à son maximum atteint justement ce niveau sonore. Or, aujourd'hui, la musique se consomme sous casque, et cela dès l'école primaire. "Il ne s'agit pas d'interdire, mais de prévenir les risques en veillant à une utilisation raisonnable".