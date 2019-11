Sœurs siamoises séparées à Lyon : "une deuxième naissance" pour Bissie et Eyenga

Le retour dans leur pays natal est espéré "avant la fin de l'année". Nées il y a un an au Cameroun, Bissie et Eyenga Merveille, reliées par l'abdomen avec une partie du foie en commun, ont été séparées le 13 novembre dernier durant une opération "très technique" réalisée par les experts du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon. Ces derniers ont tenu ce vendredi une conférence de presse pour revenir sur cette prouesse chirurgicale, qui aura duré 5 heures et mobilisé une vingtaine de personne, et surtout donner des nouvelles des deux fillettes.

Si la date du retour au Cameroun de celles qui sont désormais jumelles est encore incertaine, c'est parce que l'une d'elles souffre d'une "cardiopathie relativement sévère", et doit donc encore probablement subir une intervention du coeur. Pour l'heure, elles sont à l'hôpital avec leur mère, dans une chambre protégée. La plus fragile nécessite toujours des soins de renutrition et doit subir la semaine prochaine des examens complémentaires en lien avec sa malformation cardiaque.