Sommeil : cinq erreurs à ne pas commettre pour bien dormir

Le sport, c'est bon pour la santé. Pratiqué au cours de la journée, il a un impact positif sur notre nuit à venir. "Cela rend notre sommeil plus profond", précise la neurobiologiste. Mais faire du sport après le repas du soir est fortement déconseillé. "Cela envoie un signal contradictoire à notre organisme", explique le Dr Joëlle Adrien. Erwann Menthéour, coach sportif et auteur du livre Et si on décidait d'aller bien précise : "Pour dormir, notre organisme doit être en condition. Pendant la nuit, la température baisse de quelques dixièmes de degré. A l'inverse, la température de notre corps augmente lorsque l'on pratique du sport".