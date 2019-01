Démarrer les cours plus tard : comment l'idée de Pécresse pourrait permettre aux élèves d'avoir de meilleures notes

En parallèle, une autre étude menée dans par le District scolaire de Seattle, dans l’État de Washington, et relayée par le journal québécois Le Devoir, tire les même conclusions. En retardant le début des classes d’environ une heure, celui-ci a permis aux élèves en biologie de deux écoles de dormir en moyenne 34 minutes de plus par nuit, les faisant passer de 6h49 à 7h24. Et d'après les analyses de l'Université de Washington, qui les a suivis avant et après ce changement d'horaires, les notes des élèves ont augmenté en moyenne de 6 %. Les retards et absences, eux, ont diminué. Des résultats qui seraient encore certainement meilleurs si les élèves parvenaient à atteindre les 8 heures de sommeil par nuit.