Pourquoi il ne faut pas regarder votre téléphone plus de quelques secondes si vous vous réveillez la nuit

Les souris étant des animaux nocturnes, elles s’endorment sous l’effet de la lumière. Mais lors de l'expérience, les brèves impulsions lumineuses envoyées pendant la nuit n'ont pas suffi à les endormir. Leur température corporelle, étroitement liée au sommeil, n'a pas non plus réagi à la lumière, ce qui suggère que leur horloge biologique est restée intacte. Regarder son téléphone lors d'une nuit agitée n'a donc pas d'effet sur le corps, même si cela la fatigue bel et bien le lendemain. Et ce contrairement à une exposition prolongée, dont les effets sur le sommeil et l'horloge biologique ont déjà été largement démontrés.





Pour les chercheurs, cela est la preuve que le cerveau ne réagit pas de la même façon selon la longueur de l'exposition à la lumière bleue. "Si ces deux effets - l'exposition à la lumière à court et à long terme - passaient par le même chemin, toute exposition mineure à la lumière risquerait de modifier complètement les rythmes circadiens de notre corps", affirme dans un communiqué l'auteure principale de l'étude, Tiffany Schmidt. Pour elle et ses collègues, cette constatation remet en cause l’idée "largement acceptée" selon laquelle toutes les informations lumineuses sont relayées par le noyau suprachiasmatique du cerveau (SCN), qui synchronise les cycles de veille et de sommeil du corps.





Malgré tout, la zone censée réagir à l'exposition à court terme n'a pas été identifiée lors de cette étude, ce qui pousse Tiffany Schmidt à insister sur l'importance de mener d'autres travaux sur le sujet pour mieux comprendre le phénomène. "Nous avons tous des smartphones et leurs écrans sont très lumineux. Nous sommes tous exposés à la lumière aux mauvais moments de la journée. Il devient de plus en plus important de comprendre comment ces différents types d’informations lumineuses sont relayés au cerveau", souligne-t-elle.