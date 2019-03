Insomnie : une étude révèle combien de temps nous mettons en moyenne à nous rendormir

Parmi les raisons invoquées pour expliquer leurs difficultés à dormir, les Français identifient le fait de se coucher tard (48 %) ainsi que le manque d’activités calmes avant de se coucher (33 %) comme les deux causes majeures de leur "mal-dormir".

L’Observatoire du Sommeil montre également à quel point les Français sont multitâches avant de s’endormir et notamment dans leur utilisation des écrans : alors que ces derniers sont régulièrement pointés du doigt pour leur pouvoir de nuisance sur le sommeil, 40 % des répondants consultent leur smartphone et 69 % regardent la télévision avant de se coucher, et cela au moins deux fois par semaine.





Et ce n’est pas moins d’un Français sur cinq qui s’endort devant son écran de télévision, puis se réveille au milieu de la nuit. Les préoccupations du quotidien jouent elles aussi un rôle à ne pas négliger : plus d’un tiers des répondants refait le fil de sa journée ou anticipe l’organisation de son lendemain. Enfin, bien qu’il soit généralement recommandé d’espacer au mieux les heures du dîner et du coucher, plus d’une personne sur quatre mange juste avant de se coucher.