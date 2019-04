Que faire pour ne pas contracter la maladie de Lyme quand on a été piqué par une tique ?

Débusquez les tiques. Après une balade dans un parc ou en forêt, la première des choses à faire est de vérifier qu’aucune tique ne s’est accrochée à vous. Il est conseillé de l'enlever au plus vite (et surtout sa tête) pour prévenir l’infection. L’Assurance Maladie, via son site ameli-sante.fr, conseille "d’inspecter minutieusement tout votre corps pour trouver les tiques éventuelles". Pensez à bien regarder votre cuir chevelu, vos aisselles, les plis du genou et même les organes génitaux.





N’appliquez aucun produit. Si vous décelez des tiques, n’appliquez pas d’éther ou d’autres produits sur les parasites. En effet, les tiques pourraient régurgiter et libérer la bactérie présente dans leur salive.





Comment bien retirer la tique ? Il y a deux façons de procéder. Soit à l’aide d’un tire-tique (disponible en pharmacie), agrippez l’insecte au plus près de la peau et tirez doucement mais fermement. Pour ne pas casser l’appareil buccal, faîtes des mouvements circulaires. Soit après avoir désinfecté une pince à épiler, attrapez la tête de la tique au ras de la peau. Prenez soin de retirer la tique entière, sans presser l’abdomen pour ne pas favoriser l’excrétion de bactéries. Ensuite, désinfectez la piqûre à l’aide d’un antiseptique ou d’alcool modifié.





Comment savoir si je suis contaminé ? La maladie de Lyme se manifeste dans les 3 à 30 jours après la piqûre. C’est pourquoi il est important d’être vigilant pendant toute cette période. En cas de contamination, une plaque rouge inflammatoire apparaît autour du point de la piqûre et s’étend progressivement, c'est l'érythème migrant. Il peut s’accompagner de fièvre. N’hésitez pas à contacter votre médecin en cas de doute car c’est un symptôme de la maladie.





Quand faut-il absolument consulter un médecin ?

• si vous êtes enceinte.

• si votre enfant a moins de 8 ans.

• si une plaque rouge survient autour d’une ancienne piqûre (érythème migrant).

• si la tique reste implantée plus de 36 heures.

• si vous avez plusieurs piqûres.

• si la tique était gorgée de sang au moment de l’extraction.

• si vous suivez un traitement immunosuppresseur.