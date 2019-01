Soupçons autour des dichlorophénols, ces substances chimiques cachées dans nos produits du quotidien

Leurs résultats ont montré que de fortes concentrations de 2,5-DCP dans les urines étaient associées à une plus grande prévalence de maladies cardiaques et cancers. En 2016, une autre étude américaine menée auprès de plus de 3.000 personnes avait d'autre part démontré un lien potentiel entre un taux élevé de 2,5-Dichlorophénol et une prévalence au diabète.





Si, dans cette étude menée par l'université du Michigan, aucune association n'a été trouvée entre le 2,4-DCP et les maladies cardiaques ou les cancers, une étude datant de 2018 mettait en avant une association marquée du 2,4-Dichlorophénol avec l’irruption de la puberté des petites filles. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), en France, rapporte par ailleurs qu'après avoir été exposées pendant toute la période de reproduction et de mise bas à une dose de 300 ppm de 2,4-dichlorophénol, des femelles souris ont donné naissance à des animaux de "taille significativement plus petite que les animaux témoins, alors que le foie et le thymus sont au contraire plus volumineux". Les taux de globules rouges et d'hémoglobine étaient aussi supérieurs. Le 2,4-dichlorophénol s'accumule, chez les souris comme chez l'Homme, principalement au niveau du foie et des reins.