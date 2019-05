Sport : attention aux préparations protéinées pour se muscler

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les incidences sur la santé des souris d'un régime alimenté en BCAA. Résultat : une supplémentation excessive en BCAA a conduit à la suppression d'autres acides aminés dans le corps, comme le tryptophane. Or, "le tryptophane est le seul précurseur de l’hormone sérotonine, souvent appelée la 'substance chimique du bonheur' pour ses effets bénéfiques sur l’humeur et son rôle dans la promotion du sommeil", explique dans un communiqué le professeur Stephen Simpson, co-auteur de l’étude avec le Dr Samantha Solon-Biet. Mais au-delà de l'humeur et du sommeil, la sérotonine joue aussi sur l'appétit. Son niveau ayant baissé dans le cerveau des souris supplémentées en BCAA, "elles sont devenues extrêmement obèses et ont eu une durée de vie plus courte", résume le chercheur.