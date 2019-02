"Ma compagne a trouvé formidable que je le fasse" : de plus en plus d'hommes se font vasectomiser en France

"Il faut que cela soit dans l’esprit des demandeurs, il s'agit d'une stérilisation définitive", insiste Vincent Hupertan. S'il est possible de se faire opérer de nouveau (vasovasostomie) pour 'reperméabiliser' le canal obturé, le retour de la fertilité est loin d'être assuré. Ainsi, alors que le taux de fertilité affiché au Canada est de 40 % après cette intervention, le professeur les juge trompeurs. "Au Canada, on fait entre 300.000 et 400.000 vasectomies par an. Et parmi ces hommes, il y a beaucoup de jeunes", qui ont donc plus de chance de redevenir fertiles après l'opération. "En France, les hommes qui bénéficient d'une vasectomie ont environ 40 ans. S’ils changent d’avis, ils auront 50 ans et on sait que déjà, sans chirurgie, la fertilité à cet âge n’est pas du tout la même qu’à 40 ans."





Mais selon le professeur Hupertan, il y a peu de chances que les hommes changent d'avis face aux avantages que procure une vasectomie. Au-delà du passage d'une contraception parfois contraignante pour les femmes à un moyen sûr, définitif et sans effet secondaire, elle décuplerait en effet également le plaisir sexuel. "Je suis en train de faire une étude statistique avec des chiffres qui montrent que la sexualité s’améliore après la vasectomie. À partir du moment où l’homme prend ses responsabilités pour assurer la contraception, c’est très bien perçu par la partenaire. L’homme a fait ça pour elle. C’est une sorte de renouveau dans la vie sexuelle du couple", explique Vincent Hupertan. "J’ai des contacts, à titre individuel, de personnes qui me disent que c’est génial, qui n’imaginaient même pas que ça puisse être comme ça. Tout le monde me dit regretter de ne pas l’avoir fait avant."