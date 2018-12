Sur-consommation, risques sur le long terme... : les médicaments contre l'acidité gastrique dans le viseur

Les médicaments visant à réduire l'acidité gastrique, aussi appelés inhibiteurs de pompes à protons (IPP), sont très populaires en France. Entre 2010 et 2015, leurs ventes ont augmenté d’environ 27%, atteignant plus de 85 millions en 2015, rapporte l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Or, ces médicaments, prescrits parfois hors des recommandations d'usages, ne sont pas sans risque. Surtout s'ils sont utilisés à long terme, avertit une étude de ce même organisme.





Actuellement, cinq molécules sont disponibles sur le marché français : oméprazole, pantoprazole, lansoprazole,

rabéprazole, ésoméprazole. Elles sont vendues sous les marques Zoltum, Mopral et leurs génériques. Ces médicaments sont principalement prescrits pour traiter les ulcères de l'estomac ou le reflux gastro-oesophagien. Ils sont également indiqués pour prévenir les lésions à l'estomac et à l'intestin que pourrait provoquer la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène, mais seulement en présence de facteurs de risque (patient de plus de 65 ans, antécédent d'ulcère, traitement par anticoagulant ou corticoïde).