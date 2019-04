Survivante du cancer du col de l'utérus, elle dénonce les failles des frottis de dépistage : "Ce que j’ai vécu aurait pu être évité"

Si Sylvie Dejoux est "tombée des nues", cette réalité n'étonne pas le moins du monde le docteur Monsonego. Lors d'un précédent article consacré au sujet, il nous avait affirmé que "30 à 40 %" de ses patientes qui ont un cancer "avaient un frottis normal dans les trois ans précédant le diagnostic". L'outil, imparfait, ne possède en effet qu'une sensibilité de 60 % environ. Parmi les 3.000 nouveaux cas de cancers du col de l'utérus qui sont diagnostiqués chaque année en France, environ un tiers n'est ainsi pas détecté par le frottis.





Une réalité contre laquelle ce gynécologue, ainsi que d'autres professionnels de santé, Sylvie Dejoux et Rodophe Cochet, le mari d'une patiente décédée, se battent au travers d'un collectif monté tout récemment : HPV Maintenant !. Pour eux, le système de dépistage français est tout sauf efficace et logique, étant donné l'existence d'un autre examen, le test HPV. Déjà utilisé en tant qu'outil de dépistage primaire dans de nombreux pays, comme l’Angleterre ou l’Australie, il permet avec une sensibilité de 99 % de détecter une infection aux papillomavirus, responsables du cancer du col de l'utérus. Si infection il y a, le principe est d'utiliser à ce moment-là - et uniquement à ce moment-là - le frottis qui, lui, signale la présence de lésions pré-cancéreuses. "Toutes les études montrent qu'en utilisant le test HPV en premier, on dépiste deux fois plus de femmes qui ont un risque de cancer. Le temps perdu en France va avoir un coût humain", regrette auprès de LCI le biologiste Richard Fabre. Si le test HPV coûte aujourd'hui plus cher à la sécurité sociale que le frottis - 37,8 euros contre 15,4 euros-, il estime que ce ne sera plus le cas "à partir du moment où la France va l’utiliser pour dépister" et que "le nombre de tests utilisés va passer de quelques milliers à quelques millions".