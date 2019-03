Endométriose : 5 questions sur cette maladie "trop souvent ignorée"

Sous l'effet des hormones, l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l’utérus, s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse. En temps normal sans fécondation, l'endomètre se désagrège et tombe. Mais dans le cas d'une endométriose, des cellules vont remonter et migrer via les trompes pour s'installer un peu partout. Lors des règles, ces greffons vont, comme l'endomètre, se mettre à travailler, ce qui peut entraîner une inflammation et des douleurs. De plus, ajoute la présidente de la FNCGM, "plus il y a de greffons, plus il y a de tissus qui vont 's’accrocher' et entraîner des adhérences entre les différents organes. Ça peut adhérer au niveau du rectum, de la vessie… C’est aussi ça qui va entraîner des douleurs."





Si le fonctionnement de cette maladie est désormais identifié par la science, il n'en est en revanche pas de même pour ses causes. "Pourquoi certaines femmes font de l’endométriose et d’autres non ? Nous n’en savons rien", nous dit ainsi Pia de Reilhac.