Syndrome d’Asperger : qu'est-ce ce que ce trouble dont est atteint Paul, le champion des "12 coups de midi" ?

Comme pour l'autisme en général, il n'est pas possible de guérir du syndrome d'Asperger. Il est cependant possible, en accompagnant le plus tôt possible le patient, de l'amener à développer certaines capacités atteintes par le syndrome, comme celui de l’interaction et de la communication. Une prise en charge adaptée dès l'enfance, avec des stratégies éducatives et comportementales, peut s'avérer d'une grande aide pour les personnes atteintes de ce trouble. "De nos jours, il est primordial que nos enfants puissent évoluer en milieu ordinaire compte tenu de leur potentiel", insiste ainsi l'association Autisme France. Un avis partagé par Marie Rabatel, qui a eu la chance de fréquenter une école "normale" : "Nous mettre dans des écoles spécialisées, c’est encore nous mettre à la marge, nous stigmatiser, nous rendre davantage vulnérables parce qu’on est stigmatisés. Une personne autiste apprend par imitation. Donc si elle est en contact avec des gens qui ont un comportement lambda, elle va plus facilement s’intégrer."