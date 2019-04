Syndrome de la "tête plate" : doit-on s'en inquiéter ?

Arnault Pfersdorff insiste donc pour favoriser le plus possible la motricité de l'enfant en le plaçant par exemple sur le ventre sur un tapis d'éveil, toujours sous surveillance. Il conseille également de porter dès que possible l'enfant en écharpe de portage à l'extérieur comme à la maison. "Le fait d’avoir l’enfant en position verticale va non seulement apaiser l’enfant, mais surtout réduire les problèmes de plagiocéphalie." Le but, explique-t-il, est en fait de développer les muscles de la colonne cervicale et du crâne pour favoriser sa motricité.





Ne comptez en revanche pas sur les coussins anti-tête plate qui ne sont, selon le pédiatre, d'aucune efficacité. "C’est très commercial. Ces oreillers ont été inventés pour rassurer les parents qui pouvaient se dire que même en laissant le bébé couché sur le dos de façon prolongée, il n’aurait pas la tête plate."