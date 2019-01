Le tabac bientôt tabou ? Depuis qu'il est neutre, deux fois plus de fumeurs sont gênés de sortir leur paquet

D'après les réponses de près de 40.000 personnes interrogées par téléphone avant et après l'entrée en vigueur de la mesure, la part de fumeurs qui déclarent aimer l’aspect de leur paquet de cigarettes a été divisée par trois entre 2016 et 2017, passant de 52,5 % à 16%. Les fumeurs sont même deux fois plus nombreux à se dire gênés de sortir leur paquet publiquement, notamment en raison des images "choc" qu'il affiche. Les femmes font, selon l'enquête, partie des fumeurs qui osent le moins exhiber leur paquet (15 %, contre 9 % pour les hommes), tout comme les petits fumeurs (16 %, contre 11,5 pour les gros fumeurs). "Les gros fumeurs se sont peut‑être habitués et sont moins gênés", estime l'organisme de santé publique.





D'après l'enquête, les 18-24 représentent la part de la population la plus touchée par ce changement de perception vis-à-vis du paquet de cigarettes. Eux qui disaient en 2016 apprécier son aspect à 62% ont exprimé en 2017 une baisse d'enthousiasme. Ils sont dorénavant aussi peu nombreux que les autres tranches d'âges à apprécier l’allure du paquet (16 % en moyenne).