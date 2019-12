La thérapie génique, "une bouffée d’espoir" pour Charlie, 3 ans, atteinte d'une maladie incurable du sang

Pour l’heure, le traitement reçu par la fillette n’a pas encore rendu son verdict. "On espère voir les premiers résultats dans le sang l’été prochain, il faut au moins qu’une bonne année passe". Huit patients espagnols ont déjà pu bénéficier de cette nouvelle arme médicale, qui a fonctionné pour quatre d’entre eux. En cas d’échec, Charlie pourra encore recevoir une greffe de moelle osseuse. "C’est notre roue de secours", poursuit son père. "Il est possible de détruire tout ce qui a été injecté avec de la chimiothérapie et recommencer à zéro. Cela n’a jamais été fait, mais il n’y a pas de contre-indication".

Aujourd’hui, peu de traitements existent contre cette maladie. Généralement, une greffe de moelle osseuse est effectuée, en dépit d’un traitement très long, lourd et qui ne diminue pas les risques de cancers. Charlie est la seule Française en étant atteinte à avoir pu bénéficier de la thérapie génique, au printemps dernier à Madrid. Cette technique consiste à injecter des gènes modifiés pour qu’ils prennent le dessus sur les gènes défaillants, afin que la moelle osseuse ne fabrique des cellules qu'avec les premiers. Pour Charlie, la transfusion n’a duré que 20 minutes. Si la thérapie génique ne permet pas non plus de diminuer les risques de leucémie, elle évite une longue hospitalisation pour une greffe "et présente le principal avantage d’éviter tout risque de rejet", note Aurélien.

"C’est une maladie qui est quasiment invisible pour nos enfants, ils ne s’en rendent pas compte", continue Aurélien. Mais l’anémie de Fanconi demande de gros efforts à toute la famille. "Dès que les enfants attrapent un virus, c’est hôpital obligatoire. Il faut aussi surveiller toutes les pertes de sang parce qu’il peut y avoir des hémorragies internes : il faut regarder les selles dès qu’ils vont aux toilettes, arrêter rapidement un saignement du nez…"

Pour Aurélien, commercial, et sa femme Cécile, ingénieure en travaux publics, le quotidien a également changé. "On ne se projette plus du tout professionnellement. Je libère un maximum de temps pour en passer le plus avec mes enfants", s’émeut le père. "J’ai revu mes priorités et c’est clairement la famille. Je fais plus de travail à la maison, je rentre plus tôt le soir, ma femme est passée à 80%... Nous nous rendons compte que nous étions bêtes de penser qu’il n’y avait que l’ascension professionnelle et l’argent. Finalement, c’est la famille qui est le plus important".