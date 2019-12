Téléthon : défis, artistes mobilisés, perturbations liées à la grève… On vous dit tout sur l’édition 2019

L’an dernier, il y avait eu les Gilets jaunes. En 2017, la disparition de Johnny. Et cette année, le Téléthon risque de nouveau d'être bousculé par l'actualité avec la grève contre la réforme des retraites lancée la veille de sa 33e édition. Si les nombreux événements organisés en province pour soutenir ce marathon caritatif dédié au combat contre les maladies génétiques et neuromusculaires devraient être maintenus, l'Association française contre les myopathies (AFM) a d'ores et déjà annulé sa Marche des maladies rares prévue samedi à Paris : trop compliqué, avec des transports paralysés, de réunir les 2000 familles qui devaient y participer.

"On est forcément fragilisés par les événements extérieurs, qu'ils soient météo ou sociaux. Je dis souvent que le Téléthon est un colosse aux pieds d'argile", reconnaît Laurence Tiennot-Herment, présidente de AFM-Téléthon, dans les colonnes du Parisien. Dans ces conditions, quelle somme le compteur du Téléthon affichera-t-il cette année ? Sophie Davant et Nagui, fidèles au poste de la présentation de l’événement caritatif le plus populaire de France, donneront la réponse dans la nuit de samedi à dimanche, après 30 heures de direct sur les chaînes publiques. En attendant, LCI vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette édition 2019.