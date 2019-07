Textile anti-ondes pour protéger les bébés : le tollé sur les réseaux sociaux contre Petit Bateau est-il justifié ?

En lançant une gamme d'accessoires anti-ondes à destination des bébés la semaine dernière, Petit Bateau ne s'attendait sûrement pas à une telle déferlante de critiques. La marque a annoncé sur les réseaux sociaux et sur son site la commercialisation d'un bonnet anti-ondes, vendu 19€90, ainsi que d'une couverture anti-ondes à 89€. Ces deux articles ont été tricotés en fil de coton d'un autre, gainé d’argent. "Résultat : un tricot révolutionnaire capable de bloquer 99,5% des ondes du quotidien, rien que ça", se targue Petit Bateau, qui indique que cette protection a été évaluée par le laboratoire indépendant Emitech sur les ondes de 800MHz à 5,8 GHz, une fourchette de fréquences incluant le wifi ou encore les smartphones.





Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont vite emparés du sujet, critiquant la marque française de "jouer sur la peur" et de s'appuyer sur de la "pseudo science". "Le wifi est nocif, ah bon? Et votre couverture est censée protéger, où faire flipper des jeunes parents ?", s'indigne l'un d'eux. Et un autre d'ajouter : "La marque @petitbateau est en train de sombrer dans l'obscurantisme et l'exploitation de peurs infondées ? S'il vous plait, dites moi que cette image est fausse ou que c'est une erreur."





En réponse, la marque évoque le principe de précaution. "Des études montrent que l’exposition quotidienne aux ondes notamment durant la grossesse et la petite enfance pourrait avoir un impact sur le développement de l’enfant. Nous proposons une solution aux personnes désirant appliquer les principes de précaution (recommandation Anses [agence nationale de sécurité sanitaire, ndlr)", explique-t-elle sur Twitter. Contactée par LCI, la co-fondatrice et présidente du Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements Électro Magnétiques non ionisants (Criirem) Catherine Gouhier, estime de son côté que l'idée n'est pas si mauvaise.