Textiles : stop aux produits allergisants

Les allergies se manifestent de plus en plus au fil du temps. Actuellement, 30% de la population est touchée par la maladie allergique. Un phénomène qui s'explique entre autres par l'exposition aux produits chimiques allergisants et la mondialisation. La nosophobie ou la manie de toujours vouloir tout nettoyer ou désinfecter peut également en être à l'origine. Selon le docteur Gérald Kierzek, plus on se désinfecte, plus on sensibilise son système immunitaire. Quels sont donc ces allergisants ? Comment les éviter ?