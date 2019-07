Tickets de caisse, biberons... Le bisphénol S serait encore plus toxique que le A qu'il a remplacé

Depuis quelques années, certains tickets de caisse affichent fièrement la mention "Sans BPA" (les bisphénols sont employés en tant que révélateurs pour la majorité des papiers thermiques). Tout comme les biberons et les contenants alimentaires. Le bisphénol A, un perturbateur endocrinien utilisé pour fabriquer les plastiques durs et transparents et les résines couvrant l'intérieur des canettes et boîtes de conserve, est en effet interdit en France depuis le 1er janvier 2015 dans tous les contenants alimentaires. Les industriels se sont alors tournés vers d'autres types de bisphénols, dont le bisphénol S (BPS), l'un des plus répandus. Mais cette étude confirme qu'il va peut-être à nouveau falloir changer.





En 2017, l'Anses avait déjà tiré la sonnette d'alarme, incitant "à la plus grande prudence en matière de substitution par ces composés" que sont les bisphénols M, S, B, AP, AF, F et BADGE, malgré le manque de données toxicologiques permettant de conduire une évaluation des risques sanitaires liés à leur utilisation. Mais les faire interdire, comme le bisphénol A dont la justice européenne a confirmé la semaine dernière la classification comme "substance extrêmement préoccupante", ce que l'industrie du plastique contestait, n'a rien d'aisé.