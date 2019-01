Tisanes détox : sont-elles vraiment efficaces ?

Le thé est l'une de nos boissons préférées. Nous en buvons en moyenne 132 tasses par an. Depuis l'Antiquité, la verveine, la camomille, la badiane sont dotées de mille vertus, mais tiennent-elles vraiment leurs promesses ? Comment sont-elles fabriquées ? L'un des leaders de la tisane bio près de la Rochelle nous a ouvert ses portes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.