Allergies aux pollens : comment s'en débarrasser pour de bon ?

Si l'éviction de l'allergène est la solution la plus simple pour supprimer l'allergie, elle n'est malheureusement pas envisageable lorsqu'il s'agit de pollens, qui sont dispersés dans les moindres recoins avec le vent. L’immunothérapie allergénique, ou "désensibilisation", est alors la seule façon de faire disparaître l'allergie. Il s'agit en fait d'un traitement au cours duquel l’administration répétée de l'allergène responsable des symptômes amène le corps à mieux le tolérer. Ces moyens de désensibilisation sont délivrés après consultation d'un allergologue.





"L'allergie aux graminées est la plus courante", nous explique Isabelle Bossé. "Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous : les gouttes ou les comprimés." Le premier traitement, qui se conserve au réfrigérateur, prend la forme de gouttes à verser sous la langue et à conserver deux minutes en bouche, avant de les recracher. Il est à suivre quotidiennement du mois de janvier à juin sur une période de trois à cinq ans et est entièrement remboursé (à 30% par l'Assurance maladie et à 70% par toutes les mutuelles). Les comprimés, qui fondent sous la langue, se prennent eux aussi sur la même période et sur la même durée. Mais s'ils ont l'avantage de se conserver à températures ambiantes et d'être plus facile à transporter, ils ne sont remboursés qu'à 15% par l'Assurance maladie.





Les autres pollens, comme le cyprès, le frêne ou le bouleau, ne peuvent pour l'instant être traités que grâce aux gouttes sublinguales. "Il y a des développements en cours pour les transformer en comprimés, comme cela se fait dans d’autres pays", précise le médecin.