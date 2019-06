Travail, risque d’AVC et santé mentale : ces deux études vont vous donner envie de lever le pied

Après un tri préalable, les personnes travaillant à temps partiel et celles ayant déjà fait un AVC ayant été écartées, 140.000 participants ont pris part à ces recherches. Au total, 0,9% ont rapporté un AVC. Parmi eux, 29,6% avaient travaillé plus de dix heures par jour pendant au moins 50 jours par an et 10,1% l'avaient fait sur plus de dix ans.





Partant de là, les chercheurs ont déduit que travailler plus de dix heures par jours pendant au moins 50 jours par an est associé à un risque de survenue d’AVC 29% plus important dans cette population que dans celle travaillant moins. Et plus les années passent, plus le risque est important, si bien qu'il est doublé au bout de dix ans chez les salariés concernés. L’association est d'autant plus significative chez les personnes de moins de 50 ans, après prise en compte des facteurs de risque habituels. Aucune différence n’a en revanche été observée entre les femmes et les hommes.