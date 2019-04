Trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France : quelles solutions pour les épargner ?

Le rapport est alarmant. D'après l'Unicef, qui s'est associé avec le WWF France, le réseau Action climat et l’association Respire pour alerter sur ce sujet, trois enfants sur quatre sont exposés à un air toxique en France. Une réalité qui se pose comme un véritable problème de santé publique, alors que les plus petits sont très vulnérables à la pollution de par leur organisme encore immature. Asthme, eczéma, voire dépression à l'adolescence font partie des nombreuses pathologies auxquelles ils sont exposés.





Contacté par LCI, Olivier Blond, président de l'association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air Respire, ne se dit "malheureusement pas du tout étonné" par les chiffres publiés. "Nous savons que nous avons un vrai problème de pollution de l’air en France, en Europe et dans le monde de manière générale. Toute la population est exposée et j’aimerais que les autorités s’emparent de ce sujet-là, car c’est vraiment une crise sanitaire majeure", martèle-t-il. D'ici que des mesures concrètes soient prises par les politiques, le président de l'association nous fait part de plusieurs conseils pour protéger au mieux ses enfants de la pollution.