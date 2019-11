Trois modèles de stérilets suspendus par l'ANSM "en raison d’un risque d’expulsion et de rupture"

La décision a été prise "suite à l’augmentation du nombre d’incidents de rupture lors du retrait par des professionnels de santé, ainsi qu’aux déclarations d’expulsions spontanées d’une partie ou de la totalité de ces stérilets". L'agence du médicament ANSM annonce avoir suspendu la sa semaine dernière la commercialisation des stérilets Ancora, Novaplus et et Sethygyn.

Selon ses estimations, ces dispositifs intra-utérins (DIU) dit mécaniques étaient jusqu'ici posés sur environ 20.000 femmes par an en France, et sont donc moins répandus que d'autres modèles. Mais, rappelle-t-elle, "une expulsion de stérilet peut remettre en cause l’efficacité de la contraception et exposer à un risque de grossesse non désirée".