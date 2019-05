Un bébé allaité a moins de risques de devenir obèse, assure l'OMS

Pour l'OMS, "cette connaissance peut renforcer nos efforts dans la prévention de l'obésité" et devrait inciter les autorités de santé à "encourager l'allaitement". "Nous avons besoin de voir plus de mesures pour encourager l'allaitement, comme des congés maternités correctement rémunérés", déclare ainsi au Guardian l'auteur principal de l'étude et membre de l'OMS, João Breda. L'organisation internationale espère aussi voir une meilleure formation des professionnels de santé, un encadrement plus strict du marketing des fabricants de lait en poudre et une législation plus protectrice pour les mères allaitantes.