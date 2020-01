"Un énorme gâchis" : l’arrêt de l’ancienne version du Levothyrox inquiète les patients

Beate Bartès : Cela fait déjà longtemps que cet arrêt est annoncé. Depuis le début, Merck a dit que l’ancienne formule ne durerait pas parce que la nouvelle était meilleure. Cela devait d’abord être fin 2018, ensuite mi-2019, puis fin 2019... Mais depuis le départ, nous étions plutôt pessimistes. Tout cela est un énorme gâchis. Il y a beaucoup de souffrances pour les patients. Surtout, ils n’ont plus confiance dans les laboratoires pharmaceutiques, dans leurs médecins et dans les autorités qui ne les ont pas suffisamment protégés. Malheureusement, cela va être très long à réparer.

Il y a tout un tas de symptômes : des maux de tête, de grosses fatigues, des problèmes cardiaques, des vertiges très forts, des insomnies, des envies suicidaires, des dépressions, des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes digestifs, des chutes de cheveux... Tous ces symptômes sont apparus dans les premières semaines après le passage à la nouvelle formule. Le plus étrange, c’est qu’ un certain nombre de patients supportent très bien ce médicament. Nous ne savons pas à quoi cela tient. Ceux qui ne supportaient pas la nouvelle formule étaient repassés à l'ancienne.

Nous n’en savons rien. Théoriquement, elle n’a pas changé depuis son arrivée au printemps 2017. Malheureusement, nous n’avons jamais eu accès aux informations. Par deux fois, notre association a assigné Merck en justice pour le savoir, mais on nous a opposé le secret des affaires. Nous n’avons aucune idée d’où viennent les différents excipients, on nous dit juste que c’est "origine Europe". Nous ne savons pas s’il y a eu des changements de fournisseur ou de lieu de fabrication qui pourraient peut-être expliquer les problèmes.

La nouvelle formule du Levothyrox sera-t-elle le seul médicament disponible sur le marché après ce retrait ?

Non, ce ne sera pas le seul et heureusement ! Il y a maintenant des alternatives qui n’existaient pas avant. Les patients qui prennent actuellement l’ancien médicament ne seront pas obligés de revenir à la nouvelle formule. Il va y avoir l’élaboration d’un guide pratique pour les médecins qui va lister toutes les alternatives disponibles et qui va expliquer comment accompagner et surveiller les patients lors d’un changement de spécialité. Il ne faudra pas que les patients qui ont souffert avec la nouvelle formule y reviennent. Cependant, chaque changement de spécialité, peu importe laquelle, comporte des risques de déséquilibre, donc il faut s’attendre à une période d’adaptation et éventuellement de réajustement du dosage.