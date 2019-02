Maladies chroniques : l'Inserm préconise la prescription systématique d'une activité sportive

Les bénéfices du sport sur la santé ne sont plus à démontrer. Depuis le 1er mars 2017, les médecins ont la possibilité de prescrire de l'exercice physique à leurs patients atteints d'une affection de longue durée comme le diabète, la maladie de Parkinson ou encore la sclérose en plaques. Depuis pourtant, et alors qu'un Français sur quatre est atteint d'une maladie chronique, la pratique peine à se généraliser. Un rapport de l'Inserm, publié le 14 février, replace le sujet sur la table.





Au fil des 805 pages de ce travail "d'expertise collective" demandé par le ministère des Sports, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale insiste sur le fait que le sport devrait être prescrit "de façon systématique et aussi précocement que possible dans le parcours de soin" de millions de personnes atteintes de maladies chroniques. Le groupe de dix experts réunis par l'Inserm recommande également que "l'activité physique, soit prescrite - avant tout traitement médicamenteux - pour la dépression légère à modérée, le diabète de type 2 (le plus courant, ndlr), l'obésité", et l'artérite des jambes.