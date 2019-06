Un patch pour réparer les cœurs après une crise cardiaque

"Ces dernières décennies, nous avons développé de très bon traitements pour les crises cardiaques. Aujourd'hui, il y a environ 1,3 millions de survivants au Royaume-Uni. Cependant, l'augmentation du nombre de ces survivants signifie que nous avons maintenant plus de patients qui vivent avec une insuffisance cardiaque", explique dans un communiqué le docteur Jabbour, membre de l'équipe de chercheurs. Or cette condition, incurable, débouche sur de nombreux problèmes de santé. Le cœur ne pompe plus aussi bien le sang, ce qui entraîne notamment un essoufflement et une fatigue qui s'aggravent au fil du temps.





Les patchs, développés par l'équipe de scientifiques britanniques, permettent de soutenir le cœur dans ses efforts en faisant office de nouveau muscle. Fabriqués à partir de cellules pulmonaires humaines reconverties en cellules souches, des cellules capables d'adopter n'importe quelle fonction, ils se sont spontanément mis à battre trois jours après leur fabrication.