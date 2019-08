Mort subite du nourrisson : un test sanguin capable de détecter ce risque développé par des chercheurs français

Le nombre de nourrissons décédés de "mort subite" a chuté de 75% entre 1991 et 1997. Une baisse drastique qui s'explique par les nouvelles préconisations des autorités de santé de faire dormir les bébés sur le dos et non plus sur le ventre ou sur le côté. Pourtant, le nombre de morts inattendues stagne depuis les années 2000, avec environ "300 à 400 décès par an", selon le cardiopédiatre Angelo Livolsi, interviewé par l'AFP. Car, si coucher les enfants sur le ventre représentait un facteur de risque, il n'est probablement pas le seul.





Ainsi des médecins strasbourgeois ont récemment mis en lumière les liens entre une hyperactivité vagale et des malaises à répétition. Dans une étude publiée mi-juillet par la Public Library of Science, ils expliquent que cette découverte pourrait permettre de dépister une partie "non négligeable" des bébés à risque de mort subite grâce à un test sanguin qu'ils ont mis au point.