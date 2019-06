Une activité physique régulière dès l'âge de 3 ans serait un gage de santé cardiovasculaire

Plus de 400 enfants âgés de 3 à 5 ans ont participé à cette étude. Pendant trois ans, les scientifiques ont mesuré et analysé les marqueurs de leur santé cardiovasculaire, à savoir la tonicité cardiovasculaire, la rigidité et la pression artérielle. Les chercheurs ont notamment remarqué que les artères des enfants les plus actifs durcissaient moins vite que les autres. Sur le tapis de course utilisé pour mesurer leur santé cardiovasculaire, ceux-ci s’avéraient aussi plus endurants, tandis que leur cœur retrouvait plus rapidement son rythme habituel après l’effort.





"Ces recherches suggèrent que l’intensité de l’effort compte", note par ailleurs dans le communiqué Brian Timmons, l’un des chercheurs ayant participé à l’étude. "Les enfants profitent davantage de jeux énergiques, c’est-à-dire lorsqu’ils sont essoufflés en jouant à des jeux comme le chat."