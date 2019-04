Une "bombe génétique" mise au point par des chercheurs pour vaincre les bactéries résistantes aux antibiotiques

En 2018, l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), affirmait que la résistance aux antibiotiques constituait "l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale". La surconsommation de ces médicaments et leur mauvaise utilisation sont les principales responsables de ce phénomène donnant aux bactéries une chance de survivre et de développer une immunité. En France, plus de 10.000 décès sont imputables chaque année à cette résistance.





Pour contrer ce danger, nombreux sont les scientifiques à chercher des solutions. Lundi, des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Université polytechnique de Madrid ont annoncé avoir réussi à développer une "bombe génétique", capable de cibler les bactéries résistantes sans tuer celles qui sont bonnes pour l'organisme, comme le font les antibiotiques. Ce nouvel outil, présenté dans la revue Nature Biotechnology, est associé à un taux minime d’apparition de nouvelles résistances.