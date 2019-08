Une contraception sans hormones ni effets secondaires sur les rails

Le PH induit par le gel serait aussi efficace contre certaines maladies sexuellement transmissibles, comme les infections à chlamydia et gonorrhée. En 2016, 267.000 personnes ont été diagnostiquées pour une infection à chlamydia en France. Des chiffres en constante augmentation. Si l'infection est dans la moitié des cas asymptomatique, elle peut néanmoins, si elle n'est pas détectée, provoquer de graves complications (stérilité, grossesse extra-utérine et une atteinte du nouveau-né chez la femme, épididymite et prostatite chez l'homme). "Amphora pourrait être la première innovation à s'attaquer à la chlamydia, réduisant les impacts négatifs sur la fertilité associés à cette IST croissante", se réjouit Saundra Pelletier.





Selon les chiffres de l’Institut de veille sanitaire, les cas de gonorrhée, eux, ont augmenté de 100% chez les hommes homosexuels ou bisexuels, de 32% chez les femmes hétérosexuelles et de 8% chez les hommes hétérosexuels entre 2013 et 2015 en France. Cette infection peut entraîner des brûlures urinaires, des écoulements génitaux ou rectaux et, si elle n'est pas traitement à temps, un risque de maladie inflammatoire pelvienne, de grossesse extra-utérine et de stérilité, ainsi qu’un risque accru d’infection par le VIH chez la femme. L'homme risque lui aussi la stérilité.