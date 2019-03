Une désinfection entre chaque examen : le niveau d'hygiène des sondes vaginales et rectales va être relevé

Des sondes vaginales et rectales nettoyées seulement une fois par jour ? Ce temps sera bientôt révolu, selon les informations du Parisien. Le ministère de la Santé vient de trancher pour une élévation du niveau de désinfection du matériel d’échographie. Les sondes seront désormais méticuleusement nettoyées entre chaque examen.





Cette décision, attendue de longue date par les associations de patients, fait notamment suite à un rapport publié le 25 octobre 2018, rédigé à la demande de l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine en 2017. Il affirmait que les sondes d'échographie, utilisées 4 millions de fois par an en France pour les examens vaginaux et rectaux, étaient insuffisamment désinfectées. Ces outils qui interviennent pour les suivis de grossesse, les diagnostics de maladies de l’ovaire, de l’utérus, de la vessie ou encore de la prostate, n'étaient en effet nettoyés qu'une seule fois par jour pour être débarrassés des bactéries, mais pas des virus. Et entre deux patients, la sonde était uniquement essuyée avec des lingettes anti-bactériennes médicales et la gaine (équivalent à un préservatif spécialisé), qui recouvre cette dernière, changée.