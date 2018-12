Faire manger du fromage à votre bébé diminuerait ses risques d'allergies

Ce lien est mis en évidence par le professeur Dalphin, chef du service de pneumologie au CHU de Besançon. Depuis 2002, il observe 931 enfants vivant en milieu rural dans cinq pays européens que sont l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la France et la Finlande. Parmi les diverses données qui ont été collectées depuis leur naissance jusqu’à leur sixième année, la consommation de fromage entre 12 et 18 mois a été quantifiée en termes de fréquence et de diversité. En tout, six types de fromages ont été consommés : fromage pressé, semi-pressé, à pâte molle, bleu, frais, de la ferme.





Grâce à ces informations collectées par questionnaires, une association a pour la première fois pu être établie entre la consommation de fromage et la probabilité de développer des maladies allergiques, qu'elle soient alimentaires ou dermatologiques, et ce indépendamment de la consommation de divers autres aliments et des conditions de vie en milieu fermier. "Dans cette étude, toute consommation de fromage entre 12 et 18 mois était associée à une réduction significative du risque de dermatite atopique (eczéma) à 6 ans et d'allergie alimentaire mais aussi à un risque diminué de rhinite allergique, d'asthme et de sensibilisation aux allergènes tant alimentaires qu’inhalés", indique ainsi l’Inra dans un communiqué.