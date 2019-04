Combien de temps par jour faut-il passer dans la nature pour ne plus être stressé ? Cette étude vous donne la réponse

L’expérience a montré qu’en passant entre vingt et trente minutes dans un endroit végétalisé, le taux de cortisol chutait par la suite de plus de 20 %. Au-delà de trente minutes, la chute poursuit sa course, mais de façon plus lente. La présence d’alfa-amylase dans la salive, elle, a été près de 30 % moindre chez les participants les moins actifs pendant ces sorties en nature.





Pour May Carol Hunter, cette étude est la preuve que les médecins devraient prescrire à leurs patients souffrant d'anxiété des "pilules de nature", autrement dit de courtes mais régulières sorties en nature.