Une femme atteinte d'insuffisance ovarienne précoce accouche de jumeaux

Pour tenter d’exaucer le désir de cette femme, dont l'anonymat a été préservé, les médecins ont prélevé des ovocytes immatures par ponction ovarienne à travers le vagin, sous contrôle de l'échographie, sans aucune stimulation hormonale préalable. Cette opération s'est faite sous anesthésie locale.





Les ovocytes ont ensuite été portés à maturation au laboratoire pendant 24 à 48 heures, notamment à l'aide d'hormones et de facteurs de croissance. Un certain nombre d'entre eux ont atteint le stade de la maturité et ont été fécondés en vue d'une vitrification embryonnaire, méthode de congélation ultrarapide qui permet une meilleure survie des embryons une fois décongelés.