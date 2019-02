Plus efficace que la morphine et non addictif : des chercheurs français développent un antidouleur révolutionnaire

AVANCÉE - Malgré les risques de dépendance et leurs effets secondaires, la morphine et les opioïdes sont actuellement les traitements les plus efficaces contre la douleur. Mais les travaux de chercheurs français pourraient cependant changer la donne. Ils ont réussi, lors d’essais menés sur des rats, à modifier une molécule antidouleur produite par le corps pour la rendre plus efficace que la morphine.